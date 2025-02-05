الرشق: غزة ليست أرضًا مشاعًا ليقرر أي طرف السيطرة عليها

أكد القيادي بحركة حماس ، عزت الرشق، على أن تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة تعكس تخبطاً وجهلاً عميقاً بفلسطين والمنطقة.

وشدد الرشق في تصريح صحفي على أن غزة ليست أرضاً مشاعاً ليقرر أي طرف السيطرة عليها، بل هي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة.

وأعتبر أن أي حل يجب أن يكون قائماً على إنهاء الاحتلال، وانجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وليس على عقلية تاجر العقارات ، وعقلية القوة والهيمنة.

واضاف "تصريحات ترامب تؤكد من جديد الانحياز الأمريكي الكامل مع الاحتلال والعدوان الاسرائيلي ضد شعبنا وحقوقه المشروع".

وأعاد الرشق التأكيد على أن شعبنا الفلسطيني وقواه الحية، مسنودا بأمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم ، سيحبط كل مخططات التهجير والترحيل.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه"، وذلك بعد إصراره على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة".

وأضاف "سنقوم بعمل هناك أيضا. سوف نمتلكه. سنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".