حماس: ندين تصريحات ترامب وندعو لاتخاذ موقف حازم يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة وتهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وأكدت حماس في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، أن تلك التصريحات عدائية لشعبنا ولقضيتنا، ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار.

وأضافت: "نؤكد بأننا وشعبنا الفلسطيني وقواه الحية لن نسمح لأي دولة في العالم احتلال أرضنا أو فرض الوصاية عليه، الذي قدًم أنهاراً من الدماء لتحرير أرضنا من الاحتلال ولإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

ودعت حماس الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، إلى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطيني في أرضه.

كما دعت حماس، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، إلى الانعقاد العاجل لمتابعة تلك التصريحات الخطيرة، واتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.