لجان المقاومة: تصريحات ترامب تجسيد حقيقي للعربدة الأمريكية قي العالم

أدانت لجان المقاومة في فلسطين، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، والتي تأتي كتجسيد حقيقي للعربدة والبلطجة الأمريكية في العالم.

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، إن تصريحات ترامب حول تهجير شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، تتماهى مع الرؤية الإسرائيلية لاقتلاع شعبنا من أرضه.

وأشارت إلى أن استقبال ترامب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو مكافئة له ولكيانه الفاشي على الجرائم وحرب الإبادة والتطهير العرقي، التي نفذها الكيان الإسرائيلي بحق النساء والأطفال والشيوخ، وقتل كل معاني الحياة بقطاع غزة بدعم أميركي وغربي.

ودعت لجان المقاومة، كافة شعوب الأمة بكل مكوناتها إلى التحرك الفعلي العاجل والتوحد لمواجهة الخطر الذي يجسده ترامب على دول المنطقة وشعوبها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.