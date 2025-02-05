عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن العشرات منهم اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات في ساحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، تفرض سلطات الاحتلال تشديدات أمنية في محيطه وعلى أبوابه وتعيق دخول المصلين إليه.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ عدا الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، وعلى فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:00 قبل الظهر، ومسائية بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

وانطلقت -مؤخرا- دعوات مقدسية، لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه وإعماره، لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وصدرت دعوات عن رجال دين وهيئات مقدسية ونشطاء، لمزيد من الحشد وشد الرحال إلى المسجد.