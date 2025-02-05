بالأسماء.. معتقلين من غزة تم الحصول على ردود بشأن مصيرهم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قائمة بأسماء معتقلين من غزة تم الحصول على ردود بشأن مصيرهم.

وقالت مؤسسات الأسرى أن الردود تتضمن أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.

وأشارت في بيان تلقته "الرسالة نت" إلى أنّ المعطى الوحيد المتوفر عن عدد المعتقلين من غزة، هو ما اعترفت به إدارة السّجون بداية شهر شباط / فبراير 2025 ويبلغ (1802) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال المئات رهن جريمة الإخفاء القسري.

واكدت عداد حالات الاعتقال من غزة تُقدر بالآلاف منذ بدء حرب الإبادة، وما يزال الاحتلال ينفذ جرائم تعذيب ممنهجة بحقّ معتقلي غزة، وبمستوى -غير مسبوق- أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

محمد ماهر داعور / سديه تيمان محسن عبد اللطيف مهنا/ معسكر عوفر عامر ماجد عيسى مسعود /عناتوت عبد الله عبد العليم حسنين / معسكر عوفر احمد خالد امين هجين /عناتوت عبد الله محمد محمود حسان /سديه تيمان أدهم كايد جمعة نجار /النقب اياد احمد محمد عصفور /النقب فارس موسى فارس طناني /عناتوت محمد ابراهيم خليل جحا / معسكر عوفر عبد الحكيم ايمن شافعي/ النقب محمود ناصر أحمد هندي /سجن النقب محمد خالد عودة زعرب مهدي مصطفى نعمان حسنين / نفحة عدي ذياب سمير مصري / عناتوت حسين احمد مصباح أكي / معسكر عوفر حمزة طلال خليل عسكري/ معسكر عوفر محمود فتحي أحمد حواجرة/ سجن النقب حسن احمد مصباح اكي / سجن بالقدس محمد كامل محمود عقاد / سجن النقب ابراهيم فؤاد نعمان جوارشة/سجن النقب محمد ياسر نبهان شلايل/ سجن بيتاح تكفا حسن ذيب سمور / سجن نفحة اسامة يوسف شعبان ابو ربيع / عناتوت امير يوسف موسى خليل / سديه تيمان محمود سليم ذيب الاطرش / سديه تيمان فتحي معين فتحي الريفي /مجيدو محمد وهيب موسى شبات / معسكر عوفر محمد عطا الله صبحي/ معسكر عوفر موسى يوسف موسى خليل /سديه تيمان فايز فخري احمد نفار / النقب عبد الله فؤاد محمد شلح / النقب

وفيما يلي أسماء معتقلين من غزة وردت أسمائهم في زيارات سجن النقب لمعتقلي غزة