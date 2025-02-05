الإعلام الحكومي: تصريحات ترامب مرفوضة وشعبنا لن يُهجَّر مجددًا

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، التصريحات العنصرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعكس نظرة استعلائية تجاه الشعب الفلسطيني، وكأنه مجموعة من العبيد يمكن ترحيلهم أو التصرف بمصيرهم وفق أهواء السياسة الأمريكية.

وقال الإعلام الحكومي في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، إن "هذه العقلية الاستعمارية لم ولن تجدي نفعًا، فشعبنا الفلسطيني صاحب الأرض، ومتجذر فيها، وإذا كان هناك من يجب أن يرحل، فهم المحتلون الغرباء الذين اغتصبوا أرضنا بقوة السلاح والدعم الخارجي منذ 77 عامًا من القتل والتهجير القسري المخالف للقوانين الدولية".

وذكر الإعلام الحكومي أنه يتفق مع الرئيس ترمب في نقطة واحدة فقط، وهي أن سكان غزة لا يرغبون في العودة إلى مخيماتهم المدمرة، لأنهم لم يختاروا هذه المخيمات يومًا، بل تم تهجيرهم قسرًا من قراهم ومدنهم الأصلية عام 1948.

وأشار إلى أن الحل الحقيقي والعادل لا يكون بإعادة تهجيرهم أو فرض مخططات تصفوية، بل بتمكينهم من العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرًا وفقًا للقرارات الدولية.

وطالب الإعلام الحكومي بإدخال كافة المساعدات ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، دون قيود أو شروط.

وحذر الإعلام الحكومي من أن هذه التصريحات لن تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، بل على العكس، ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، مما ينذر بانفجار شامل في المنطقة بأسرها.

وشدد على أن استمرار سياسات الاحتلال "الإسرائيلي"، والتواطؤ الدولي مع جرائمه الوحشية البشعة، هو السبب الرئيسي في عدم الاستقرار، والعدالة وحدها هي الطريق الوحيد للسلام، وما دون ذلك كلام سخيف لا يستحق الرد.