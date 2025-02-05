استنكر رئيس مجلس قبائل وعشائر البادية في قطاع غزة، سالم الصوفي، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، معتبرًا إياها استمرارًا للنهج الاستعماري الذي بدأته بريطانيا بوعد بلفور، عبر منح الأرض لمن لا يستحقها.

وأكد الصوفي في حديثه لـ"الرسالة نت" أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، ومرتبط بها كما ترتبط شجرة الزيتون بجذورها، ولن يتخلى عنها تحت أي ظرف.

وأضاف أن ما لم تستطع أمريكا تحقيقه عبر سياسة الإبادة الجماعية على مدار 15 عامًا، لن تتمكن من فرضه عبر التصريحات أو الضغوط السياسية، مشددًا على أن أهالي قطاع غزة لن يتركوا أرضهم مهما بلغ حجم الدمار ومهما تدهورت الظروف المعيشية، ولن يقبلوا التهجير إلى أي من الدول التي تحاول الولايات المتحدة فرضها كبديل.

وأشار الصوفي إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم بحق الفلسطينيين هو امتداد للممارسات النازية، مؤكدًا أنه إذا كانت واشنطن جادة في مساعدة قطاع غزة، فإن الأولى بها فتح المعابر الإنسانية والسماح بإدخال مواد البناء والخيام والكرفانات لإيواء المتضررين، والبدء في عملية إعمار عاجلة وفق ما يطلبه أهل القطاع، وليس وفق مخططات التهجير التي يسعى الاحتلال الأمريكي-الإسرائيلي لفرضها، والتي ستفشل كما فشلت محاولاتهم السابقة.

وأشاد الصوفي بموقف الأردن ومصر الرافض لأي عملية تهجير قسري إلى أراضيهما، مؤكدًا أن الدول العربية التي لطالما دعمت القضية الفلسطينية تدرك خطورة هذه المخططات وترفض أن تكون جزءًا منها