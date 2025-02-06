شهيد ومصابين جراء انهيار جدار في حي الشيخ رضوان بغزة أثناء العاصفة الممطرة

استشهد مواطن وأصيب عدد من أفراد عائلته جراء انهيار جدار أحد المباني في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة مساء أمس، بينما كانت المدينة تشهد عاصفة شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة. الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، حيث كان أفراد العائلة داخل المنزل عندما انهار الجدار عليهم بسبب قوة الرياح والأمطار.

تزامن الحادث مع العاصفة التي ضربت المنطقة، مما أدى إلى تفاقم معاناة النازحين في خيامهم، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في تجمع المياه داخل المخيمات وتلف الخيام. العائلات النازحة، التي كانت قد فقدت منازلها بسبب العدوان، أعربت عن مخاوفها من استمرار الظروف الجوية القاسية التي تهدد حياتهم.

وقد قدمت السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية الدعم العاجل للمتضررين، في حين يطالب السكان بتوفير مأوى آمن وحلول فورية لمواجهة مخاطر الطقس القاسي، في ظل تقاعس الاحتلال في تنفيذ بنود الاتفاق والموافقة على ادخال خيام ومستلزمات كافية .