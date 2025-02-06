اللجنة الإعلامية لمخيم جنين: 25 شهيداً و15 ألف نازح خلال 15 يوماً

أعلنت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن العدوان المستمر على المخيم أسفر عن استشهاد 25 شخصاً خلال الـ15 يوماً الماضية، في وقت تشهد فيه المدينة أوضاعاً مأساوية نتيجة التصعيد العسكري. وأفادت اللجنة أن 15 ألف مواطن نزحوا من المخيم، بينهم 3200 عائلة، حيث اضطروا للهرب من منازلهم جراء القصف العنيف الذي ألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية.

ووفقاً للجنة، فإن أهالي جنين يعانون من ظروف صعبة للغاية، حيث يعاني المخيم من انقطاع مستمر للمياه والكهرباء. وقد تسببت العمليات العسكرية في تدمير نحو 180 منزلاً، ما زاد من معاناة العائلات النازحة. كما توقفت المدارس عن العمل، مما أثر على حياة الطلاب وأدى إلى تعطيل الدراسة.

العدوان أيضاً ألحق أضراراً جسيمة في القطاع الصحي، حيث تم حرمان 4 مستشفيات من الحصول على المياه والخدمات الأساسية، ما فاقم من صعوبة تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين. اللجنة الإعلامية طالبت بتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي لتوفير المساعدات اللازمة وتخفيف معاناة الأهالي.