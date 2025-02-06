الإعلام الحكومي: النازحون يواجهون ليلة قاسية في الخيام وطواقم الدفاع المدني تعجز عن الإغاثة

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريح له للتلفزيون العربي، أن النازحين في مخيمات اللجوء في غزة عاشوا ليلة قاسية إثر المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة. وأضاف أن العاصفة الشديدة تسببت في تجمع كميات كبيرة من المياه التي أغرقت الخيام وبيوت المواطنين، مما جعل العديد منهم يواجهون مصيراً قاسياً في العراء دون مأوى آمن.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي إلى أن طواقم الدفاع المدني تعاني من نقص حاد في الإمكانيات، مما جعلها غير قادرة على تقديم الإغاثة اللازمة للأهالي المتضررين. وأوضح أن العديد من الخيام أصبحت غير صالحة للسكن نتيجة الفيضانات، مما يزيد من معاناة العائلات النازحة التي كانت قد لجأت إلى هذه الخيام هرباً من العدوان.

وحذر المسؤول الحكومي من استمرار تدهور الأوضاع في المخيمات في ظل الظروف الجوية القاسية، مطالباً بتوفير دعم عاجل لإنقاذ حياة المواطنين وحمايتهم من المزيد من الأضرار.