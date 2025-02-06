الدفاع المدني في غزة: 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض والاحتلال يعوق وصول المساعدات والوقود

كشف الدفاع المدني في غزة عن وجود 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض، في وقت يعجز فيه أفراد الطواقم عن انتشالهم بسبب نقص المعدات اللازمة. وأوضح الدفاع المدني، في تصريح له للتلفزيون العربي، أن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي للغاية، خاصة في ظل ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، مما يزيد من معاناة النازحين.

وأكد الدفاع المدني أن المساعدات التي دخلت إلى القطاع حتى الآن قليلة للغاية، ولم تصل أي خيام أو كارافانات أو بيوت جاهزة لإيواء النازحين. كما أشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل منع دخول الوقود والمعدات الضرورية لإنقاذ الأرواح وإجلاء المواطنين من المناطق المتضررة.

وفي الوقت ذاته، أبدى الدفاع المدني استياءه من التقصير الواضح من الهيئات الدولية في ضمان دخول المساعدات إلى القطاع، مؤكداً أن طواقم الدفاع المدني شبه عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بعد فقدان 80% من إمكانياتها. وناشد الدفاع المدني الصليب الأحمر الدولي بتقديم الدعم الفوري لطواقمه وتزويدهم بالآليات والمعدات اللازمة للتدخل والإنقاذ.

وفي ختام تصريحاته، حمّل الدفاع المدني الاحتلال مسؤولية تعطيل وصول المعدات والمساعدات العاجلة، مطالباً المجتمع الدولي بضغط حقيقي على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ حياة المواطنين