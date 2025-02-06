تقرير اسرائيلي : تضاعف الهجرة العكسيّة من الكيان

سلّط تقرير اسرائيلي نشره مركز أبحاث الكنيست الضوء على ارتفاع غير مسبوق في اعداد المهاجرين من الكيان ، وذلك بالتزامن مع تراجع كبير في اعداد المهاجرين للكيان الامر الذي أحدث تراجعاً كبيراً في نسب النمو السكاني.

ووفقاً للتقرير فقد شهد العام 2024 هجرة 83 ألف اسرائيلي الى الخارج وذلك في ارتفاع كبير بنسبة 50% مقارنة مع العام 2023 ، فيما انخفضت اعداد المهاجرين للكيان بما مجموعه 15 ألف مهاجر العام الماضي وذلك مقارنة مع العام الذي سبقه.

واعتبر المركز أن الحرب المستمرة هي المسبب الرئيسي لهذه الهجرة العكسية التي افقدت الكيان الكثير من العلماء والعقول.

ووفقاً للتقرير فقد هاجر 15% من المهاجرين الذين وصلوا الكيان بين عامي 2019-2023 الى الخارج ، غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا وجورجيا.

بينما انعكست نسب الهجرة المرتفعة على مستويات النمو السكاني الذي تراجع من 1.6% في العام 2023 الى 1.1% في العام 2024.



ترجمة وكالة صفا