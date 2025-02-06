الاحتلال يبعد عددًا من محرري صفقة (طوفان الأحرار) عن المسجد الأقصى

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد عدد من أسرى مدينة القدس المحررين ضمن صفقة "طوفان الأحرار" عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد. وقال مكتب إعلام الأسرى المقرب من حركة حماس إن المبعدين هم: رشيد رشق، محمد صباح، موسى عجلوني، محمود عبد اللطيف، وجميعهم من الدفعة الثالثة للمحررين في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

منذ سنوات، تتبع سلطات الاحتلال سياسة الإبعاد بحق المقدسيين، مستهدفة بذلك أفراداً من مختلف الأعمار، وذلك في إطار محاولاتها المستمرة للحد من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

من جانب آخر، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المحرر محمود عبد اللطيف فجر اليوم، حيث قامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن محاولات الاحتلال لاستهداف محرري صفقة تبادل الأسرى.

وفي تطور آخر، اقتحم 142 مستوطناً المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، حيث تم تأمين الحراسة لهم أثناء اقتحامهم للمكان المقدس.