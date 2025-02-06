تحذيرات من تلاعب إعلامي بأعداد سكان قطاع غزة

حذّرت جهات إعلامية وحقوقية من تلاعب متعمد في الأرقام المتعلقة بعدد سكان قطاع غزة، حيث تروج بعض الأوساط الإعلامية، خاصة الأمريكية والصهيونية، لرقم غير دقيق يبلغ 1.8 مليون نسمة، في حين أن العدد الحقيقي لسكان القطاع يصل إلى 2.3 مليون نسمة، وفقًا للإحصائيات الرسمية.

ويؤكد مراقبون أن الترويج للرقم الخاطئ يهدف إلى تقليل حجم الجريمة المرتكبة ضد الفلسطينيين، وتوفير غطاء إعلامي لمحاولات شرعنة التهجير القسري، في ظل العدوان المستمر على غزة.

وفي هذا السياق، دعت جهات صحفية ونشطاء إعلاميون إلى ضرورة تصحيح أي تقارير أو أخبار تتضمن الرقم المضلل، والتنبيه إلى الرقم الحقيقي. كما شددوا على أهمية كشف دوافع هذا التزييف، الذي يأتي في إطار محاولات التأثير على الرأي العام الدولي وتبرير السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وطالبت الجهات الإعلامية كافة الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية بالالتزام بالبيانات الصحيحة، وعدم الانجرار وراء الأرقام المضللة التي تسهم في طمس الحقائق وتبرير الانتهاكات.