صحة غزة: عدد الوفيات لنقص الإمكانات يعادل من قتلهم الاحتلال

أكّد مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص، أن “عدد الوفيات في القطاع لنقص الإمكانات يعادل عدد من قتلهم الاحتلال”.

وأضاف في تصريحاتٍ إعلامية، اليوم الخميس، أن “عددا من المرضى المقرر خروجهم توفي بسبب تعنت الاحتلال”.

وتابع “نحن بحاجة ماسة لمستشفيات ميدانية فورا، وإلى طواقم طبية وأدوية وأجهزة طبية”، بحسب “الجزيرة”.

وقال “لدينا معلومات بأن مستشفيات ميدانية جاهزة للدخول للقطاع، وأن الاحتلال يعرقل دخولها”.

وكانت وزارة الصحة في غزة أكدت السبت الماضي “خروج الدفعة الأولى (50 شخصا) من المرضى والمصابين من معبر رفح جنوبي القطاع، تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار”.

بدورها أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بإجلاء الدفعة الأولى، مؤكدة أن “12 ألفا إلى 14 ألف شخص لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي خارج غزة”.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

ويقضي الاتفاق ببدء مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.

ومنذ ذلك الحين جرت 4 عمليات تبادل، ظهر خلالها التباين بين حالة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال، وبين من أطلقت المقاومة سراحهم.

وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.