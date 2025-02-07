ترامب يعاقب الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، على خلفية حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

واعتبر ترامب، أن الجنائية الدولية انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل"، زاعماً أن الاحتلال "دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب".

ورأى أن "الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة.. وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مؤكدا أن واشنطن "تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل"، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.

وأضاف ترامب أن "على الجنائية الدولية احترام قرارات أميركا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة"، مؤكدا أن واشنطن ستفرض "عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".

كما أعلن الرئيس الأمريكي "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر".