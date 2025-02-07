شهيد طفل بغزة إثر انهيار حائط منزل

استشهد في مدينة غزة، مساء الخميس، الطفل خالد طارق الكحلوت، جراء سقوط حائط منزله المُدمر بفعل قصف الاحتلال في مدينة غزة.

وكان استشهد مواطن وأصيب آخرون، فجر الخميس، جراء انهيار جدار مبنى في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد شخص وإصابة عدد من أفراد العائلة جراء الانهيار، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق الإحصاءات الحكومية، فقد تعرضت 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في قطاع غزة، للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألفا أخرى أصبحت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.

ويترتب على تلك الإحصائية بقاء عشرات آلاف العائلات بلا مأوى، سوى بعضاً من قُماش مُهترئ تنقل به أصحابه في رحلة النزوح، والقليل من "النايلون"، الذي لا يقي الصغار ولا الكبار من عواصف الشتاء.