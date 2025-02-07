غالانت يكشف المستور عن أحداث 7 أكتوبر.. ماذا قال؟

وصف وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، حالة الإرباك والتوتر التي سادت أواسط الاحتلال ومؤسسته العسكرية، مع الساعات الأولى لعملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر 2023.

واعترف غالانت، في مقابلة له مع القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، بفشل ذريع وتردد كبير في التصدي للهجوم، وأن مشاعر التشاؤم حول مستقبل "إسرائيل" ووجودها هي التي كانت سائدة في الأوساط السياسية.

وقال إنه كان يقود دراجته صباح السابع من أكتوبر وعرف ببدء الهجوم من ابنته، التي أخبرته بإطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.

وأكد، أنه في مواقع معيّنة "أعطينا أوامر للجيش باستخدام إجراء هنيبال (قتل أسرى مع آسريهم)".

ووفقا لغالانت، فإن اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى هو الذي فجّر الحرب.

وأظهرت المقابلة المطولة غيابًا واضحًا ل غالانت عن مشاورات ونقاشات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأنه كوزير للحيش لم يكن على اطلاع بكثير من الأمور والقضايا الهامة.

وأقر وزير جيش الاحتلال السابق بأن لا أحد في "إسرائيل" يعرف عمق وحجم ومساحة وتعقيد شبكة أنفاق المقاومة في غزة.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد قتل 329 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا يوم السابع من أكتوبر 2023، فيما بلغ مجمل قتلى جيش الاحتلال منذ ذلك التاريخ 891 ضابطًا وجنديًا.