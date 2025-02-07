(أونروا) تحذر من تعرض مئات آلاف الغزيين لخطر البرد

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية بقطاع غزة تعرض مئات آلاف الفلسطينيين لخطر البرد، بعد أن دمرت "إسرائيل" منازلهم خلال الإبادة التي استمرت أكثر من 15 شهرا.

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور عبر منصة إكس الخميس، أن "العديد من العائلات الفلسطينية ما زالت تعيش في ملاجئ مؤقتة بسبب الدمار واسع النطاق بالقطاع".

وذكرت أن "الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اشتدت بقطاع غزة، لاسيما خلال الـ24 ساعة الماضية، تعرض مئات آلاف الفلسطينيين لخطر البرد".

وأشارت إلى أن "فرقها تواصل تقديم المساعدات العاجلة التي طال انتظارها، وفي مقدمتها الخيام، والبطانيات، والملابس للنازحين في أنحاء القطاع".

ونشرت أونروا مقطعا مصورا يظهر الرياح العاتية وهي تقتلع خيام النازحين المصنوعة من القماش والنايلون، وتبعثر أغراضهم في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن "إسرائيل" دمرت على مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة نحو 88% من البنى التحتية بالقطاع بما يشمل المنازل والمنشآت الحيوية والخدماتية.