مقتل جُنديان (إسرائيليان) في 102 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

قُتِل جُنديان إسرائيليان وأُصيب 9 آخرين، في 102 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية والقدس، خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "معطى"، بتواصل عمليات المقاومة في الضفة خلال الفترة من 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، حتى 6 فبراير/ شباط الجاري، كما شملت عمليات نوعية؛ ردا على جرائم الاحتلال وعدوانه الواسع في شمال الضفة.

ورصد "معطى" 15 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، و11 عملية تفجير عبوات ناسفة، وصد 9 اعتداءات من المستوطنين، والإضرار بـ6 مركبات للمستوطنين.

وتضمنت أعمال المقاومة اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث تركزت في 55 نقطة متفرقة بالضفة الغربية.

وتخلل المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي إلقاء حجارة، إضافة إلى خروج 6 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد اقتحم مقاوم فلسطيني حاجز تياسير العسكري قرب طوباس، ونفذ عملية إطلاق نار بطولية، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة طمون، جنوبي طوباس، بينما تواصلت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، تزامنا مع العدوان الواسع الذي يشنه الاحتلال منذ أكثر من أسبوعين.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين قرب بلدة نعلين في رام الله، واستهدفوا مركباتهم بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم مركبة واحدة على الأقل.

وشهدت مناطق عدة في رام الله مواجهات مع قوات الاحتلال، وتركزت في منطقة شقبا وبلدة المغير، فيما خرجت مظاهرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال وسط المدينة.