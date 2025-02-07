كتائب القسام تعلن عن أسماء أسرى الاحتلال المنوي الإفراج عنهم غداً

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في تغريدة لأبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم الكتائب، أنها ستفرج يوم غد السبت 8 فبراير 2025 عن ثلاثة أسرى صهاينة.

وأوضح أبو عبيدة أن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هم:

1- الياهو داتسون

2- يوسف شرابي

3- اور ابراهم ليشها ليفي

4- اوهاد بن عامي

وتأتي هذه الخطوة في إطار صفقة تبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الإنسانية وتبادل الأسرى بين الطرفين، وفقًا للمفاوضات الجارية.

وتهدف كتائب القسام من خلال هذه الخطوة إلى تنفيذ بنود الصفقة المتفق عليها، واستكمال مراحلها بهدف تحقيق التوازن في عملية تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.