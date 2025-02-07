مكتب إعلام الأسرى يعلن أسماء المحررين ضمن صفقة المقاومة غدا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ومكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الجمعة، أسماء الأسرى الذين سيتحررون يوم غد السبت، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة المقاومة "طوفان الأحرار".
وتتضمن القائمة أسرى المؤبدات والأحكام العالية و111 أسيرًا من قطاع غزة اعتقالهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر، وتضم القائمة من معتقلي الضفة الغربية:
- شادي فخري عصفور برغوثي
- شريف عبد المنعم حسن أبو وادي
- مالك أحمد سالم حلس
- أحمد عبد الرحيم منصور الشمالي
- رامي صالح أبو غالي عيلة
- محمد نافز عادل موسى دويكات
- حاتم محمد عطية قويدر
- محمد عماد الدين عبد الرحمن عمصي
- أحمد يعقوب حنون انجاص
- علاء إبراهيم علي الهمص
- محمد مصطفى محمود حريوش
- عمار فؤاد محمد الدغمة
- محمد عبد موسى مهره
- سلمان معتق سليمان أبو عنيق
- إبراهيم أحمد عزام زواعرة
- علي يونس عبد الجواد الحروب
- نبيل خليل عبد الحميد حرب
- إياد محمد عطية أبو الجديان
- خالد خليل موسى سيلاوي
- أيوب عزام أحمد أبو كريم
- محمد خليل محمد البو
- إياد باجس محمد البو
- طاهر مصطفى عطوة عطوة
- سامر أحمد محمود مطر
- إبراهيم علي محمد نتشة
- وائل عادل راشد عودة
- داود معاذ داود مناصرة
- عبد العظيم عبد الحق موسى حسن
- فرج سعد سالم عدوان
- فلاح ديب راشد شحادة
- عاصف روحي صالح الصالحي
- باسم محمود سليم أبو ظاهر
- خالد مصطفى كمال خندقجي
- محمد عبد الله محمد محمود
- يوسف طلعت يوسف مبحوح
- فادي صالح محمد قداس
- عطا الله عمر عطا الله عيسى
- عماد رضا علي أبو عليا
- راغب محمد يحيى عبد الرحمن التميمي
- ناصر الدين صقر عبد الغفار الصوفي
- مسلم داوود عبد الرحمن التميمي
- عبد الرحمن محمد صالح يحيى
- يوسف محمد إبراهيم مزهر
- رشدي عبد الحافظ رشدي أبو رموز
- محمد إسماعيل إدريس أبو صبره
- إسلام أيمن أسعد حمد
- صهيب عدنان رشيد علان
- محمد علي موسى عطون
- عصام عماد محمد عطون
- سند أمجد ماجد طقاطقة
- محمود محمد عطا الله انجاص
- عوني أحمد عوني طقاطقة
- سيف ماجد موسى العودة
- جمال محمد فرح الطويل
- عماد محمود إبراهيم أبو عجمية
- منصور قاسم منصور أبو عون
- يوسف عبد الرحيم عبد المحسن اسكافي
- بكر محمد أمين أبو عبيد
- منتصر صالح محمد أبو غليون
- أحمد عطية إبراهيم الجعافرة
- أنس كمال مصطفى المسالمة
- زيد يونس أحمد يونس
- نافد علي محمد الغروف
- ياسر نبيل عمران الشرباتي
- محمد سمير محمود ابراش
- حاتم ياسر محمد الجيوسي
- عيسى محمد إسماعيل البطاط
- عثمان محمد سليمان أبو خرج
- رأفت عثمان إبراهيم حامد
- يوسف عبد الرحمن عبد الله نزال
- إياد عبد المعطي رجب أبو شخيدم
- فارس محمد عيد العصار
كما تضم القائمة 111 أسيرا من قطاع غزة، هم:
- امجد اسامة احمد درويش
- محمد فايق محمد سلامة
- صقر حسن محمد بعلوشة
- نمر خالد نمر ترك
- احمد محمد عبد العظيم محمد هاشم
- ماهر سعيد رشدي الحلو
- ابراهيم حسن محمد عبيد
- عبد الكريم محمد كمال مشتهى
- عز الدين سيد عبد الهادي ابو حسنة
- أيمن رياض جميل ياسين
- محمد عيسى رمضان ابو عميرة
- سامي حسني محمد الرفاعي
- نمر محمد ديب الجمل
- محمد شوقي عطية ريحان
- محمد نبيل شكري هويدي
- محمد محمد عبد الهادي اسليم
- عبد الله رزق محمد حداد
- اياد محمد نجيب علي الهندي
- باسل محسن محمد صيام
- احمد محمد برجس ورش اغا
- حسن محمد حسن الأشرم
- ابراهيم محمد يوسف دلول
- ماهر نمر علي ابو عمر
- محمد عمر فؤاد المدهون
- عاطف عبد الله محمد عطعوط
- رشدي يوسف رشدي عواد
- محمد جميل مصطفى حجي
- طارق عنان احمد نبهان
- علي احمد علي كميلة
- عزام عاكف علي ابو عودة
- جميل حسين احمد شاهين
- محمد عصام عاشور سالم ديب
- محمود خالد جمعة العمري
- محمد علي محمد ابو داير
- محمد محمد فيصل احمد ديب
- محمد عرفات خميس فهمي زبدة
- فتحي دياب فرج عبد ربه
- غزال محمد عبد العزيز الغول
- دياب فتحي دياب عبد ربه
- مصطفى زياد حمودة دردونة
- ابراهيم دياب فرج صالح
- محمد نوفل علي أبو عيدة
- محمد عوني عبد الجواد ابو حمد
- مصطفى محمد درويش قنديل
- شاهر روحي حسين عبادي
- محمد علي عبد الرحمن زهد
- ابراهيم عيسى احمد ابو جراد
- ثابت ربحي دياب حداد
- ثائر عيسى موسى رديع
- حمد عوض خضر هللو
- محمد عبد الله رباح ورش اغا
- عبد العزيز احمد عبد العزيز ابو عودة
- احمد محمود محمد ابو دان
- محمد عوض نمر عودة
- اياد مروان حمد عابد
- ياسر نايف محمود المقوسي
- عثمان نمر عثمان وادي
- ياسر علي عبد الرحمن ابو عزوم
- ابراهيم محمد خليل شاويش
- محمد اسعد سلمان ابو زعيتر
- عبد الله ماجد خليل ابو دربي
- سمير تيسير خليل عويضة
- زياد عبد الهادي عبد العزيز شعبان
- نضال خضر موسى دحنون
- عوض خضر عوض هللو
- علاء الدين عبد الله اسماعيل عثامنة
- علاء عاطف علي اغا
- انس ناصر احمد كولاب
- أحمد ماجد محمد أبو ريدة
- زهير حسن علي أبو العمرين
- أحمد موسى صالح هسي
- أدهم محمد ديب منصور
- إسماعيل عبد القادر أحمد أبو نمر
- تيسير محمد العبد عمر
- محمد اسماعيل محمد عمري
- محمد حميس حسين مجدلاوي
- كامل حسن كامل ابو سلطان
- شهاب الدين حسين محمد جعبري
- يوسف سليمان إبراهيم أبو طير
- عيسى خليل محمد نجار
- علي محمد حسن ابوعنزة
- عبد الله أحمد محمود أبو سمعان
- محمد جمال عبد الرحمن أبو حية
- بسام جهاد سليمان سهود
- مصطفى أمين محمد أمين
- نادر حمدان سالم قديح
- مهدي احمد العبد برديني
- هاني إبراهيم إسماعيل كسكين
- عبد العزيز طارق مصطفى عبد العزيز
- محمد سالم سليم شامي
- خالد عارف عبد العزيز قديح
- ابراهيم حسن ابراهيم أستاذ
- فادي شفيق سالم ابو يوسف
- درويش سفيان درويش محيسن
- مصعب حسني علي أبو عيطة
- إبراهيم خالد إبراهيم نجار
- ايمن طلعت قاسم ابو ناجي
- حسين خالد حسين حج حسن
- اسعد محمد ابراهيم عصفور
- تيسير سامي محمد عصفور
- بلال عيسى محمود أبوعيطة
- محمود جمال عبد الرحمن أبو حية
- احمد زياد احمد زقوت
- أنس باسل يوسف سعد
- ياسر محمد خليل أبو مطلق
- امير اياد محمد ابو العيش
- مصعب ابراهيم محمد ابو مصطفى
- محمد كمال محمد أبو غالية
- معالي كامل شاكر أغا
- صحار خالد كمال شنباري
- محمود شحده محمد مقيد