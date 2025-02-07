مكتب إعلام الأسرى يعلن أسماء المحررين ضمن صفقة المقاومة غدا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ومكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الجمعة، أسماء الأسرى الذين سيتحررون يوم غد السبت، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة المقاومة "طوفان الأحرار".

وتتضمن القائمة أسرى المؤبدات والأحكام العالية و111 أسيرًا من قطاع غزة اعتقالهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر، وتضم القائمة من معتقلي الضفة الغربية:

شادي فخري عصفور برغوثي شريف عبد المنعم حسن أبو وادي مالك أحمد سالم حلس أحمد عبد الرحيم منصور الشمالي رامي صالح أبو غالي عيلة محمد نافز عادل موسى دويكات حاتم محمد عطية قويدر محمد عماد الدين عبد الرحمن عمصي أحمد يعقوب حنون انجاص علاء إبراهيم علي الهمص محمد مصطفى محمود حريوش عمار فؤاد محمد الدغمة محمد عبد موسى مهره سلمان معتق سليمان أبو عنيق إبراهيم أحمد عزام زواعرة علي يونس عبد الجواد الحروب نبيل خليل عبد الحميد حرب إياد محمد عطية أبو الجديان خالد خليل موسى سيلاوي أيوب عزام أحمد أبو كريم محمد خليل محمد البو إياد باجس محمد البو طاهر مصطفى عطوة عطوة سامر أحمد محمود مطر إبراهيم علي محمد نتشة وائل عادل راشد عودة داود معاذ داود مناصرة عبد العظيم عبد الحق موسى حسن فرج سعد سالم عدوان فلاح ديب راشد شحادة عاصف روحي صالح الصالحي باسم محمود سليم أبو ظاهر خالد مصطفى كمال خندقجي محمد عبد الله محمد محمود يوسف طلعت يوسف مبحوح فادي صالح محمد قداس عطا الله عمر عطا الله عيسى عماد رضا علي أبو عليا راغب محمد يحيى عبد الرحمن التميمي ناصر الدين صقر عبد الغفار الصوفي مسلم داوود عبد الرحمن التميمي عبد الرحمن محمد صالح يحيى يوسف محمد إبراهيم مزهر رشدي عبد الحافظ رشدي أبو رموز محمد إسماعيل إدريس أبو صبره إسلام أيمن أسعد حمد صهيب عدنان رشيد علان محمد علي موسى عطون عصام عماد محمد عطون سند أمجد ماجد طقاطقة محمود محمد عطا الله انجاص عوني أحمد عوني طقاطقة سيف ماجد موسى العودة جمال محمد فرح الطويل عماد محمود إبراهيم أبو عجمية منصور قاسم منصور أبو عون يوسف عبد الرحيم عبد المحسن اسكافي بكر محمد أمين أبو عبيد منتصر صالح محمد أبو غليون أحمد عطية إبراهيم الجعافرة أنس كمال مصطفى المسالمة زيد يونس أحمد يونس نافد علي محمد الغروف ياسر نبيل عمران الشرباتي محمد سمير محمود ابراش حاتم ياسر محمد الجيوسي عيسى محمد إسماعيل البطاط عثمان محمد سليمان أبو خرج رأفت عثمان إبراهيم حامد يوسف عبد الرحمن عبد الله نزال إياد عبد المعطي رجب أبو شخيدم فارس محمد عيد العصار

كما تضم القائمة 111 أسيرا من قطاع غزة، هم: