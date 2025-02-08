الإدارة الأميركية توافق على صفقة أسلحة لـ(إسرائيل) بـ 7 مليارات دولار

أعلنت الإدارة الأميركية، اليوم السبت، عن موافقتها على صفقة أسلحة لإسرائيل تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار، تشمل آلاف القنابل والصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل بقيمة تقدر بما يصل إلى 6.75 مليارات دولار، وأقرت أيضا بيع صواريخ "هيلفاير" لإسرائيل بقيمة 660 مليون دولار.

ووفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فإن صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تشمل نحو 18 ألف قنبلة للطائرات، يبدأ تسليمها خلال العام الجاري 2025، و3 آلاف صاروخ "هيلفاير" يبدأ تسليمها عام 2028.

ووافقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في أيامها الأخيرة على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، وشملت الصفقة قذائف مدفعية عيار 155 مليمترا، وصواريخ.

وعقب تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهامه قبل أسبوعين، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن ترامب أوعز إلى "البنتاغون" بإنهاء التعليق الذي فرضته إدارة سلفه على إمدادات القنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن) إلى "إسرائيل".

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن 1800 من هذه القنابل من طراز "إم كيه (مارك) 84"، والتي كانت مخزنة بالولايات المتحدة، ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى "إسرائيل" خلال الأيام المقبلة.