يتوقع تحررهم اليوم.. الاحتلال يدهم منازل أسرى ويحذر عائلاتهم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها دهم منازل عدد من الأسرى المتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة طوفان الأحرار، وتحذير عائلاتهم من الاحتفال بتحررهم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير القيادي في حماس جمال الطويل في منطقة أم الشرايط بالبيرة، وحذرت عائلته من القيام بأي احتفالات.

وقالت ابنته المحررة بالدفعة السابقة بشرى الطويل، إن جنود الاحتلال هددوا باعتقال كل أفراد العائلة في حال كانت هناك أية مظاهر احتفالية بتحرر والدها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال رام الله، وداهمت منزل عائلة الأسير شادي فخري البرغوثي، وهددت عائلته من القيام بأي مظاهر احتفالية بتحرره.

وفي سلواد شرقي رام الله، داهمت قوات الاحتلال منزلي عائلتي الأسيرين المنوي الإفراج عنهم بالصفقة اليوم، رأفت حامد وعاطف الصالحي، ووجهت ذات التهديدات لعائلتهما.

كما شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وضمن الدفعة الخامسة من صفقة طوفان الأحرار، يتوقع أن يتحرر اليوم 183 أسيرا فلسطينيا، بينهم 18 أسيراً محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من أصحاب الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.