كتائب القسام تستعد لتسليم 3 أسرى (إسرائيليين)

بدأت استعدادات كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في حين هدد الجيش الإسرائيلي بمنع أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "طواقم الصليب الأحمر تتجه الآن إلى نقطة التسليم في دير البلح وسط القطاع تمهيدا لاستلام الأسرى الإسرائيليين، في حين تستعد مصلحة السجون للإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في صحراء النقب".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أنهى استعداداته لاستقبال المحتجزين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن عناصر من كتائب القسام بدأت الانتشار في دير البلح، استعدادا لمراسم تسليم أسرى إسرائيليين في الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ورفعت كتائب القسام لافتة "نحن الطوفان… نحن اليوم التالي" على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين في دير البلح.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "حماس ستفرج للمرة الأولى عن الرهائن من المنطقة الوسطى في القطاع التي لم يعمل بها الجيش".

ومن المقرر أن يتم، اليوم السبت، تسليم الدفعة الخامسة من عمليات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين تسود مخاوف من عرقلة إسرائيل الانتقال للمرحلة التالية.

وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، عبر تطبيق تليغرام، أن الكتائب ستفرج اليوم عن 3 أسرى إسرائيليين وهم: إلياهو داتسون شرعبي، وأور أبراهام ليفي، وأوهاد بن عامي.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على القائمة التي قدمتها حركة حماس للوسطاء.

وفي الدفعات الأربع السابقة، جرى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وسط حشد عسكري لكتائب القسام وفصائل مقاومة أخرى، مما أثار امتعاض الحكومة الإسرائيلية.

وفي هذه الدفعات الأربع، جرى تبادل 13 أسيرا إسرائيليا مقابل 586 أسيرا فلسطينيا أُبعد العشرات منهم للخارج.

منع الاحتفالات

في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المؤسسة الأمنية تؤكد أنها ستمنع اليوم أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وقبل ساعات من بدء عملية التبادل الجديدة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل أسرى سيُفرَج عنهم اليوم، وذلك خلال اقتحامها مدنا وبلدات في الضفة الغربية والقدس.

كما أنذرت قوات الاحتلال عددا من الأسرى بعدم الاحتفال بإطلاق سراح أبنائهم.

ومن بين 183 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم 18 أسيرا من المحكوم عليهم بالمؤبد في سجون الاحتلال، و54 من أصحاب الأحكام العالية، و111 من قطاع غزة اعتقلوا خلال الحرب.

وبحسب القائمة التي نُشرت مساء أمس، فإن 7 من الأسرى سيتم إبعادهم خارج فلسطين.

وينتمي 38 من المشمولين بالدفعة الخامسة لحركة حماس، و30 لحركة فتح، وواحد لحركة الجهاد الإسلامي، و3 لا ينتمون لتنظيمات.

سعي للتعطيل

في غضون ذلك، ينتظر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي المفاوض اليوم إلى الدوحة لبحث اكتمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ومن جانبها، أكدت حماس أمس التزامها بتطبيق الاتفاق لتحقيق مصالح الفلسطينيين، وقالت إن الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم.

وحذرت حماس من أن عدم إدخال المعدات إلى غزة سيجعل من غير الممكن انتشال الأسرى الإسرائيليين القتلى من تحت ركام المباني المدمرة.

وعلى الجانب الآخر، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر قريبة من رئيس الوزراء أن الجيش لن ينسحب من محور فيلادلفيا على الحدود الفلسطينية المصرية في اليوم الـ42 من الاتفاق بمرحلته الأولى، ما لم يتم التوصل إلى تفاهم مع حماس بشأن تفكيك سيطرتها على غزة، كما هو مقرر في المرحلة الثانية.

ونقلت القناة نفسها عن مصادر أن هذا الشرط قد يعرقل تنفيذ الاتفاق، ويهدد ليس المرحلة الثانية فقط بل المرحلة الأولى أيضا.

وقال نتنياهو أمس، في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستكون أكثر تعقيدا لكنه متفائل بتحقيقها.

وأضاف أن هدفه هو الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات لدى حماس.

ومن جانبها، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو إلى استكمال صفقة التبادل لإطلاق جميع الأسرى لدى حماس، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك 79 أسيرا في غزة.

المصدر : الجزيرة