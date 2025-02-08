الصحة بغزة :وصول ٢٦ شهيداً إلى المستشفيات بالقطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،اليوم السبت، عن وصول ٢٦ شهيداً إلى مستشفياتها ،في قطاع غزة، خلال الـ٤٨ ساعة الماضية.

وأفادت "الصحة"، بوصول ٢٦ شهيداً منهم ٢٢ شهيداً انتشال، و٤ شهداء جدد ،و ٥ إصابات كذلك، خلال الـ٤٨ ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واوضحت الوزارة إلى أنه تم إضافة عدد 572 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ٤٨ ألفاً و١٨١ شهيداً، و111 ألفاً و٦٣٨ إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.