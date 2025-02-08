6 شهداء في قصف لطائرات الاحتلال على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بارتفاع عدد الشهداء إلى 6 أشخاص جراء قصف شنته طائرات العدو الإسرائيلي على محلة "الشعرة" عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، اليوم . وقد أسفر القصف عن سقوط عدد من الضحايا بالإضافة إلى إصابات أخرى، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا.

ويأتي هذا الهجوم في وقت حساس حيث تشير التقارير إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عدة في المنطقة، مما يزيد من حدة التوترات في لبنان ويفاقم الوضع الإنساني.

تستمر قوات الاحتلال في شن غارات على مناطق مختلفة في لبنان، مما يؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح ويجعل الوضع الأمني والإنساني أكثر تعقيدًا.