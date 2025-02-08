اللجنة المشتركة للإغاثة في غزة تطلق خطة إيوائية عاجلة لتوزيع 30 ألف خيمة

أكد رئيس لجنة طوارئ وزارة التنمية الاجتماعية، رياض البيطار، أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الأشغال والحكم المحلي تعمل وفق خطة إغاثية عاجلة منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تشمل جميع المناطق في قطاع غزة.

وأوضح البيطار أنه تم تشكيل لجنة إيواءات برئاسة المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال، وأن العمل يتم وفق منهجية مشتركة تضم كافة الأطراف المعنية. ولفت إلى أن هناك فرقًا ميدانية في أربع مناطق رئيسية في غزة، وهي الشمال، الشرق، الغرب، والجنوب، لتوزيع الخيام والمساعدة في الإيواء.

كما أشار البيطار إلى أن الخطة المشتركة تتضمن تحديد الاحتياجات وتوزيع الخيام وفق تقديرات دقيقة تشمل مناطق مثل شرق نتساريم، شرق غزة، التفاح، الشجاعية، وبيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون، بالإضافة إلى شمال غرب غزة. ووفقًا للخطة، تم تخصيص نسبة من الخيام لكل منطقة، حيث تم تحديد 46% لمنطقة شمال غزة، و18% لمنطقة شرق غزة، و20% لمنطقة جنوب غزة، و16% للمنطقة الغربية.

وأشار البيطار إلى أن الحاجة تتطلب 30 ألف خيمة كمرحلة أولى، إلا أنه لم يصل منها إلا القليل حتى الآن. وأكد أن الخطوة التالية تتضمن تجهيز المخيمات وتسليم الأراضي اللازمة لإقامة هذه المخيمات، بالإضافة إلى وضع خطط لتوزيع الخيام على الأسر المحتاجة.