نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى المحررون يعانون من مشاكل صحية خطيرة

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن معظم الأسرى الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، وكذلك أولئك الذين أفرج عنهم بعد الحرب الأخيرة في قطاع غزة، يعانون من مشاكل صحية خطيرة، مما استدعى نقل العديد منهم إلى المستشفيات.

وأشار النادي في بيان له اليوم السبت إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى خلال فترات اعتقالهم، والتي كشفت عنها المؤسسات الحقوقية وشهادات الأسرى المفرج عنهم. وأبرز هذه الانتهاكات كانت جرائم التعذيب، والتجويع المتعمد، بالإضافة إلى حرمان الأسرى من الرعاية الطبية اللازمة.

كما لفت نادي الأسير إلى عمليات التنكيل والضرب المبرح التي مارستها قوات الاحتلال عبر وحدات القمع، والتي تهدف إلى قتل الأسرى أو التسبب لهم بإصابات ومشاكل صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا. ومن أبرز الشهادات المؤلمة التي وردت في هذا السياق، وفاة الشهيدين فاروق الخطيب وإسماعيل طقاطقة، اللذين استشهدا بعد الإفراج عنهما بسبب المعاملة القاسية التي تعرضا لها خلال اعتقالهما.