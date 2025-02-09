وفد من حماس يلتقي في طهران خامنئي وبزشكيان وقاليباف

التقى وفد من حركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران، السبت، كلا من المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وقالت "حماس" في بيان، إن وفدا برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، بدأ زيارة رسمية إلى طهران، اليوم، حيث التقى كلا من خامنئي وبزشكيان وقاليباف.

وجرى خلال اللقاءات بحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والإنجاز التاريخي الذي حققه الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى على مدى 15 شهراً من الصبر والصمود والثبات والمقاومة.

وأشاد الوفد بالدور التاريخي للجمهورية الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، معتبراً ان مشروع المقاومة يتقدم على مستوى المنطقة.

وتناولت اللقاءات التحديات التي لا زالت قائمة وخاصة مواصلة المفاوضات والإغاثة والإعمار واستمرار المقاومة حتى تحرير المقدسات وتحقيق حقوق شعبنا الفلسطيني.

وتم التوقف عند مشهد العودة الأسطوري للنازحين الفلسطينيين بما أجهض وأفشل كل أهداف الاحتلال وخاصة بالتهجير أو عزل مناطق من القطاع.

يذكر أن وفد قيادة الحركة ضم أيضا كلا من أعضاء المكتب السياسي د. خليل الحية، وم. نزار عوض الله، وأ. زاهر جبارين، وأ. عزت الرشق، وأ. محمد نصر، والمستشار أ. طاهر النونو، ود. خالد القدومي ممثل الحركة في طهران.