أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يقتحم ويحاصر مخيم نور شمس ويهدد بهدم منازل في طوباس

اقتحامات لمخيم عين شمس
اقتحامات لمخيم عين شمس

الرسالة نت

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة في المنطقة. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت النيران بشكل عشوائي، مستهدفة الفلسطينيين في محيط المخيم. في وقت لاحق، حاصرت قوات الاحتلال المخيم بالكامل وأجبرت العائلات على مغادرة منازلها، حيث حولتها إلى ثكنات عسكرية.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات تصاعدت بشكل كبير، حيث تم تفجير عبوات ناسفة في قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام. كما أفادت المصادر بأن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة، وسط تحليق مكثف للطائرات في سماء المخيم.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بقياس منزل منفذ عملية حاجز تياسير، الشهيد محمد دراغمة في مدينة طوباس، تمهيدًا لهدمه.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300600

كلمات مفتاحية

#الضفة #احتلال #طولكرم #حصار #طوباس #عين_شمس #تهديد

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر