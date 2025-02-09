الاحتلال يقتحم ويحاصر مخيم نور شمس ويهدد بهدم منازل في طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة في المنطقة. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت النيران بشكل عشوائي، مستهدفة الفلسطينيين في محيط المخيم. في وقت لاحق، حاصرت قوات الاحتلال المخيم بالكامل وأجبرت العائلات على مغادرة منازلها، حيث حولتها إلى ثكنات عسكرية.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات تصاعدت بشكل كبير، حيث تم تفجير عبوات ناسفة في قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام. كما أفادت المصادر بأن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة، وسط تحليق مكثف للطائرات في سماء المخيم.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بقياس منزل منفذ عملية حاجز تياسير، الشهيد محمد دراغمة في مدينة طوباس، تمهيدًا لهدمه.