الإعلامي الحكومي: انسحاب الاحتلال من محور نتساريم سيعيد حركة التنقل

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريحاته للتلفزيون العربي، إن محور نتساريم كان سببًا في قطع حركة التنقل بين محافظات قطاع غزة خلال الفترة الماضية. وأوضح أن انسحاب الاحتلال من هذا المحور سيُعيد الحركة بين الشمال والجنوب ويعد أحد أهم إنجازات شعبنا.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي أن المؤسسات الدولية بدأت العودة تدريجيًا إلى شمال القطاع، وأنه تم ترميم مقر وكالة الأونروا في الشمال لاستئناف عملها الإغاثي. وأضاف أنه بعد انسحاب الاحتلال، من المتوقع دخول موظفي الأونروا إلى الشمال، ما سيسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية هناك.

كما أشار إلى أن انسحاب الاحتلال من محور نتساريم سيمنح أريحية لحركة الأهالي بين الشمال والجنوب، متوقعًا تدفق موظفي هيئات الإغاثة إلى المنطقة بعد هذا الانسحاب.

وفيما يتعلق بتأثير الاحتلال في المحور، أكد أن الاحتلال اتخذ من محور نتساريم "مصيدة للموت" حيث استشهد أكثر من 1000 شخص في تلك المنطقة. وأوضح أن الانسحاب سيُخفف المعاناة الثقيلة التي عانى منها شعبنا في تلك الفترة.