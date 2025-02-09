رضوان: حريصون على إنجاح المرحلة الأولى من الاتفاق قبل الانتقال للمراحل المقبلة

أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، في تصريحات لقناة التلفزيون العربي، حرص الحركة على إنجاح المرحلة الأولى من الاتفاق الجاري قبل الانتقال إلى المراحل المقبلة. وأضاف رضوان أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تعطيل تقديم الخدمات من خلال عدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه.

وفيما يتعلق بتصرفات الاحتلال، أشار رضوان إلى أن الاحتلال بعد فشله في الضغط العسكري بدأ باللجوء إلى المماطلة والتسويف لتحقيق أهدافه، لكنه شدد على تصميم حماس على تطبيق الاتفاق بشكل كامل بهدف الوصول إلى وقف دائم للحرب وبدء عملية إعمار قطاع غزة.

وأوضح القيادي في حماس أن الاحتلال يحاول التهرب من الاستحقاقات، لكنه في النهاية سيُجبر على الالتزام بها. كما أعرب عن أمل الحركة في أن يكون للضغط الدولي والوساطات دور فعال في إجبار الاحتلال على تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.