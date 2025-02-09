مركز حماية الصحفيين يطالب الاحتلال بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وكشف مصير المختفين

طالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS) بإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والكشف عن مصير الصحفيين المختفين قسرًا، مشيرًا إلى أن العديد منهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة.

وأكد المركز أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال الحرب المدمرة على قطاع غزة عشرات الصحفيين الفلسطينيين، وأن مصير العديد منهم لا يزال مجهولًا، بما في ذلك الصحفي عمرو أبو ريدة، الذي لم تتلقَ عائلته أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية رغم محاولات التواصل مع مؤسسات الأسرى الفلسطينية والصليب الأحمر الدولي.

وأشار المركز إلى أن الصحفيين المعتقلين يتعرضون لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز دون محاكمة. كما نوه إلى أن السلطات الإسرائيلية تستخدم قوانين الطوارئ والمحاكم العسكرية لتجريم العمل الصحفي، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك السريع للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذه الانتهاكات والإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين.