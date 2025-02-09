حماس: ندعو لموقف موحد يتصدى للتصريحات (الإسرائيلية)

دعت حركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، إلى موقف عربي موحد يتصدى للتصريحات الإسرائيلية والأمريكية، "التي تعكس الأطماع التوسعية للاحتلال في المنطقة العربية".

وأكدت "حماس" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق السعودية والفلسطينيين "عدائية"، وتعكس نهجاً استعلائياً وعقلية استعمارية.صر

وأثنت الحركة على الموقف السعودي الرافض لتصريحات "نتيناهو" التي وصفتها بـ"غير المسؤولة"، والمنافية للأعراف الدبلوماسية.

وقدرت "حماس" موقف السعودية الثابت ضد أي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

والخميس الماضي، أدلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات للقناة 14 الإسرائيلية، حول إقامة دولة فلسطينية في السعودية.

ونقلت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية عن "نتنياهو" قوله في المقابلة "إن السعوديين قادرون على إنشاء دولة فلسطينية في السعودية، فهم يملكون الكثير من الأراضي هناك".

وبحسب ما نقلته الصحيفة، أجاب "نتنياهو" على سؤال حول التطبيع مع السعودية بشرط الموافقة على مطلب المملكة بإقامة دولة فلسطينية، بأنه "لن يتوصل إلى اتفاق من شأنه تعريض دولة إسرائيل للخطر".

وجاءت تصريحات "نتنياهو" في أعقاب تصريحات أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء جمعها في واشنطن، قدم فيه الأخير اقتراحاً بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن وأن يصبح القطاع الفلسطيني ملكية أمريكية.