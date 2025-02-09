الحلبي للرسالة: (إسرائيل) قالت لي: نريد قطع المساعدات الدولية والاغاثية عن غزة

قال الأسير المحرر محمد الحلبي؛ صاحب أطول محاكمة في تاريخ دولة الاحتلال؛ إنّها عملت على مدار سنوات طويلة "لمساومتي فقط لكي تحارب المساعدات الدولية وتقطعها عن غزة".

وكشف الحلبي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "عرضوا علي عروض كثيرة وصلت لحد خروجي بدون إدانة؛ مقابل فقط أن أعترف بأي شيء يشرعن لهم إدانة المساعدات الدولية المقدمة لغزة".

وأوضح أن الهدف الرئيسي "كما قالوا لي أن نمنع تدفق المساعدات الغذائية التي تمر عبر المؤسسات الدولية لغزة؛ ونريد فقط دليل إدانة"!

وبين أن المحاكمة الأغرب تمثلت في ادانته والحكم عليه بملف سري!، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي ودول غربية لصدور بيان ادانة لهذه المحاكمة.

وكشف أيضا أنه رفض قبل الإفراج عنه "الإمضاء بالخروج في صفقة أو الاعتراف"، مضيفا: "خرجت بدون صفقة مع الاحتلال أو اعتراف له".

وتابع الحلبي: "كل ما تريده دولة الاحتلال قطع الهواء عن غزة؛ وقطع المساعدات، وجعلها محاصرا، ومعتمدا بالكلية فقط عليها؛ وتشديد الحصار بأي طريقة ممكنة".

وبين أن الهدف أيضا يتمثل في قطع المساعدات الدولية؛ من خلال الضغط على الدول ومنعها من تقديم المساعدات.

وشددّ على أن تنكر الاحتلال للبروتكول الإنساني المتفق عليه في الصفقة هو جزء من تاريخها في محاصرة وقطع المساعدات عن غزة.

ورغم ما ينص عليه الاتفاق في المرحلة الأولى من ادخال المساعدات الاغاثية والايواء؛ لكن دولة الاحتلال لهذه اللحظة وفقا للجهات المحلية؛ تفرض قيودا مشددة على إدخالها وتبعا لأعداد قليلة ومبسطة.