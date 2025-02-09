وفد حماس يلتقي عراقجي وسلامي بطهران

التقى وفد قيادة حركة "حماس" برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، اليوم الاحد، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في العاصمة الإيرانية طهران.

وجرى خلال اللقاءات بحث تداعيات معركة "طوفان الأقصى" وانعكاساتها المختلفة، وسبل دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

واستعرض رئيس الوفد محمد درويش التطورات الميدانية المتعلقة بالواقع في قطاع غزة ومجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية والقدس والسجون، كما تطرق إلى النتائج السياسية المترتبة على المعركة وعلى القضية الفلسطينية ومجمل المنطقة.

وقال درويش إن معركة طوفان الأقصى "شكلت انهيارا للمنظومة التي حاول الاحتلال بناءها، حيث تم ضرب المناعة الاستراتيجية للعدو وأصبح في حالة من الهشاشة الاستراتيجية".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن التقدير للشعب الفلسطيني والأداء الأسطوري في معركة طوفان الأقصى على مدى 15 شهراً، والثبات والصبر والصمود.

وأكد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني في كل المجالات، وشدد على "ضرورة محاكمة مجرمي حرب الإبادة وملاحقتهم في كل المحافل".

وأشار الى أنه أجرى اتصالات مع وزراء خارجية عدد من الدول، من بينها تركيا وتونس ومصر وباكستان، لبحث سبل التصدي لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني، مبيناً أن جميع هذه الدول ترفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين.

وقال عراقجي: "إن المقاومة خاضت بنجاح حرباً سياسية وإعلامية وعسكرية وأخلاقية خلال 15 شهراً وحققت انتصاراً فيها جميعاً".

وأمس السبت، بدأ وفد من قيادة حركة "حماس" زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، وأجرئ سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأيرانيين استهلها بلقاء المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.