كتائب القسام تنعى الشهيد الأخرس في اشتباك مع الاحتلال بطولكرم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، استشهاد أحد مقاتليها، إياس عدلي الأخرس، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الكتائب في بيان، أن الشهيد الأخرس خاض مواجهة مباشرة من المسافة صفر ضد جنود الاحتلال، وتمكن من إيقاع خسائر في صفوفهم قبل ارتقائه.

وأكدت أن عملياتها العسكرية في الضفة الغربية مستمرة، متوعدة جيش الاحتلال بمزيد من "كمائن الموت"، وأن المعارك في أزقة وشوارع الضفة لن تتوقف.

وتابعت "تؤكد كتائب القسام؛ وهي تزف شهيدها البطل الذي أوقع قوةً صهيونيةً بنيرانه المباركة، على أن جيش الاحتلال سيفاجئ بالمزيد من كمائن الموت التي رآها جنوده بأم أعينهم في أزقة وشوارع الضفة الغربية".