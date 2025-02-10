هيئة شؤون الأسرى: حملة انتقامية وتعذيب ممنهج بحق الأسرى المقرر الافراج عنهم

كشف حسن عبد ربه المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى؛ عن حملة تعذيب ممنهجة يتعرض لها الأسرى؛ المقرر الإفراج عنهم في دفعات المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وقال عبد ربه في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ هؤلاء الأسرى يتعرضون لعمليات ضرب وتنكيل وتعذيب على مدار تنقلهم من السجون؛ من اللحظة التي يتم نقلهم من السجن المتواجدين فيه ؛ انتهاءً بالسجن المقرر الإفراج عنهم فيه.

وأوضح أن عملية التعذيب الجسدي تترافق مع تعذيب معنوي من قبيل اهانتهم وحلق شعورهم بشكل عشوائي؛ بغرض اخراجهم بنفسية منكسرة.

وبين عبد ربه أن عملية التعذيب أودت بالعشرات منهم للمستشفيات فور الافراج عنهم.

وذكر أن عملية التعذيب ترافقهم حتى بوابة السجن؛ "إضافة الى شتائم وتهديد بالقتل".

وأكدّ عبد ربه أنّ الأسرى لا يعرفون بموعد حريتهم؛ إلّا قبل ربع ساعة فقط.

وفي السياق؛ أكدّ أن الاحتلال يمنع الزيارات بشكل كامل للأسرى منذ أكتوبر من العام الماضي؛ كما أنه أيضا يمنع أي تدخل دولي للاطلاع على أوضاع الأسرى.

وبين أن هناك عشرين أسيرا مبعدا في غزة لا يزالوا عالقين فيها؛ بانتظار سماح السلطات المصرية لهم بالسفر؛ والابعاد على دول تقبل باستقبالهم.