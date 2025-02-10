مصدر بإعلام الأسرى: الاحتلال يحاول اغتيال قيادات بالسجون قبل الافراج عنها

قال مصدر بإعلام الأسرى والجرحى والشهداء؛ إن سلطات الاحتلال تنكل بشكل ممنهج قيادة الحركة الأسيرة؛ في محاولة لاغتيال عدد منهم قبل الافراج عنهم.

وأوضح المصدر لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال استهدف بالضرب والتنكيل عدد من هذه القيادة بينهم القادة محمد عرمان رئيس حركة حماس في السجون سابقا؛ وعميد الأسرى نائل البرغوثي.

وبين المصدر أن سلطات الاحتلال استهدفت بالضرب المبرح الأسير المحرر القائد جمال الطويل؛ بعد خروجه من بوابة السجن وحتى مكان الباصات؛ ما أدّى لخروجه للمستشفى مباشرة بعد الافراج عنه في وضع صحي متدهور.

وكشف المصدر أن الهدف من وراء ذلك هو المساس بالأسرى والتنكيل بهم؛ واخراجهم في وضع صحي صعب؛ يؤدي لاغتيالهم بطريقة غير مباشرة.

ودعا المصدر المؤسسات الدولية والحقوقية لمتابعة أوضاع الأسرى؛ ورفع تقارير بشأنهم؛ خاصة في ظل التزام المقاومة بالأخلاق والمبادئ التي تظهر فيها أسرى العدو بطريقة آمنة".