استمرار نزوح العائلات من مخيم نور شمس والقسام تُعلن استهدافها لقوة عسكرية

دفع الاحتلال المزيد من العائلات إلى النزوح القسري من مخيم نور شمس في طولكرم جراء الهجمات العسكرية المستمرة على مناطق الضفة الغربية. وأفادت المصادر المحلية أن حوالي 30 ألف فلسطيني اضطروا لمغادرة منازلهم قسرا وتحت تهديد الجنود، ونتيجة لتصاعد العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في المخيمات الفلسطينية.

وفي تطور ميداني، أعلنت كتائب القسام عبر كتيبة طولكرم أنها بالتعاون مع سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير، تمكنت من استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في كمين محكم في محور حارة المنشية بمخيم نور شمس. وأكدت الكتائب أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

وتستمر قوات الاحتلال في توسيع عملياتها العسكرية، مما يزيد من معاناة النازحين الفلسطينيين ويؤجج الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.