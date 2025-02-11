لجنة المتابعة الوطنية : الشعب الفلسطيني لن يترك وطنه تحت أي ظرف من الظروف

أصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بيانًا شديد اللهجة ضد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التي اعتبرتها جزءًا من المشروع الاستعماري الغربي والصهيوني الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني، الذي قدّم العديد من التضحيات، لن يترك وطنه تحت أي ظرف من الظروف، وسيواصل مقاومة هذه المشاريع بكل الوسائل المتاحة.

وأضاف البيان أن تصريحات ترامب الأخيرة تمثل إعلان حرب جديدة تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من قطاع غزة، بالتوازي مع تهجير قسري في الضفة الغربية، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي حازم لوقف هذه المخططات. كما دعت اللجنة القمة العربية القادمة إلى اتخاذ خطوات عملية ومباشرة لمواجهة هذه المشاريع، مشددة على ضرورة الوحدة العربية لمواجهة السياسات الاستعمارية الأمريكية والصهيونية.

وأختتم البيان بضرورة تقديم الدعم السياسي والمادي لشعب فلسطين في غزة والضفة، وتحميل الدول العربية مسؤولياتها في مواجهة الضغوط الأمريكية والتواطؤ مع مشاريع الاحتلال.