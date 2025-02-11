وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يعطل سفر المرضى عبر معبر رفح

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تصريحًا صحفيًا أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعمد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري. وأوضحت الوزارة أن عددًا من المرضى الذين حصلوا على موافقة للسفر تم إبلاغهم في اللحظات الأخيرة برفض سفرهم، كما جرى رفض مرافقين في وقت متأخر.

وأضافت الوزارة أن أحد الحالات التي تم رفض سفرها اليوم هو لطفل يبلغ من العمر 16 عامًا ويعاني من السرطان، إلى جانب رفض سفر مرافق لمريض آخر بالسرطان. كما ذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات التي ستغادر اليوم هو 53 حالة فقط، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب، والذي يصل إلى 150 حالة مرضية وجرحى.