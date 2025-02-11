327 انتهاكًا و4 قتلى على يد أجهزة السلطة في الضفة الغربية منذ بداية العام

أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية تقريرًا حول الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة منذ بداية العام الجاري، حيث أكدت اللجنة أن هناك تصاعدًا كبيرًا في الانتهاكات مقارنة بنهاية العام الماضي.

وحسب التقرير، فقد شهدت شهور كانون الثاني والأسبوع الأول من شهر فبراير العديد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة، والتي شملت التضييق على الحريات، وتكميم الأفواه، والقمع، وملاحقة المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال. وأشار التقرير إلى أن محافظات الضفة الغربية المحتلة شهدت 327 انتهاكًا.

وكان من أبرز تلك الانتهاكات قتل 4 مواطنين برصاص أجهزة السلطة في محافظة جنين، وهم محمود الجلقموسي، ونجله قسم محمود الجلقموسي، والمواطنة سائدة أبو بكر، والمقاوم محمد شادي الصباغ. هؤلاء قتلوا برصاص مباشر من قبل عناصر الأجهزة الأمنية، فيما سجلت اللجنة إصابة 14 مواطنًا آخرين، بعضهم إصابته خطيرة.

وتضمن التقرير أيضًا أكثر من 200 حالة اعتقال نفذتها أجهزة السلطة منذ بداية العام، بالإضافة إلى 23 حالة استدعاء، و11 حالة اشتباك مع مقاومين في مدينة ومخيم جنين. كما رصدت اللجنة 9 حالات تعرض فيها معتقلون للتعذيب والشبح في زنازين السلطة، مما أدى لتدهور أوضاعهم الصحية. إضافة إلى 24 حالة محاكمة تعسفية و4 قرارات بالإفراج التي رفضت أجهزة السلطة تنفيذها.

وتابع التقرير أن أجهزة السلطة نفذت العديد من المداهمات للمنازل والممتلكات الخاصة بالمواطنين، وتعرضت هذه الممتلكات للاعتداء، كما تم مصادرة بعض الأجهزة مثل الحواسيب والهواتف النقالة.

أما بالنسبة لتوزيع الاعتقالات في الضفة، فقد سجلت محافظة جنين أعلى معدل للاعتقالات بواقع 121 حالة، تلتها محافظة نابلس بـ34 حالة، ومحافظة طوباس بـ13 حالة، ثم الخليل بـ9 حالات، وبيت لحم بـ5 حالات، ورام الله بـ8 حالات، وطولكرم بـ6 حالات، وسلفيت وقلقيلية والقدس بـ7 حالات اعتقال في كل منها.

وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات شملت العشرات من المطاردين للأحتلال، بالإضافة إلى أسرى محررين، معتقلين سياسيين سابقين، صحفيين، مهندسين، مسعفين، طلبة في الجامعات، وطلبة في الثانوية العامة. كما وثقت اللجنة اعتقال 57 مطاردًا للاحتلال.

وفيما يتعلق بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، شهدت محافظات جنين وطوباس ونابلس 8 حالات لتفكيك العبوات وتفجيرها من قبل أجهزة السلطة