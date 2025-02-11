المكتب الإعلامي بغزة: 265 خرقًا للاحتلال منذ بدء قرار وقف إطلاق النار

أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الدكتور إسماعيل الثوابتة، في تصريح له عبر تويتر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 265 خرقًا منذ بدء قرار وقف إطلاق النار وحتى اليوم.

وأوضح الثوابتة أن أبرز الخروقات التي ارتكبها الاحتلال شملت التوغلات البرية، وإطلاق النار الذي أسفر عن قتل وإصابة عدد من المواطنين، بالإضافة إلى هدم المنازل. كما تم تسجيل تحليق الطيران الإسرائيلي، وتنفيذ جرائم القصف والاستهداف التي أدت إلى تدمير الممتلكات.

وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال أخلّ أيضًا بإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية والمعدات الثقيلة، وكذلك عدم السماح بترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدني، مما أثر سلبًا على تقديم الخدمات الصحية في غزة. كما تم منع إدخال معدات الدفاع المدني، سيارات الإسعاف، والأجهزة الطبية.

وأضاف الثوابتة أن الاحتلال فشل أيضًا في إدخال الخيام والكرفانات، إضافة إلى عدم تشغيل محطة الكهرباء أو البدء بإعادة تأهيلها، وهو ما كان من المفترض أن يتم وفقًا للبروتوكول الإنساني الذي تم الاتفاق عليه في قرار وقف إطلاق النار.

وأكد المتحدث أن الاحتلال تعهد بالالتزام ببنود البروتوكول الإنساني، لكنه أخل به، مشيرًا إلى التأخير والمماطلة في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها حتى الآن.