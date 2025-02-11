الاحتلال يواصل تقييد دخول الوقود والمساعدات وإعاقة إعادة الإعمار في غزة

أفادت مصادر للجزيرة بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا إلى قطاع غزة وفقًا للبروتوكول الإنساني، فيما تقل الكميات التي تم إدخالها بنسبة 50% عن الاتفاق.

وقالت المصادر أن الاحتلال لم يسمح بإدخال الوقود التجاري رغم ما نص عليه البروتوكول الإنساني، كما منع صرف الوقود لسيارات الدفاع المدني والبلديات، مما يعيق جهود تأهيل الطرق ورفع الأنقاض.

وأكدت المصادر أن الاحتلال لم يسمح للقطاع التجاري باستيراد الوقود، كما لم يدخل سوى 53,147 خيمة من أصل 200,000 متفق عليها، ولم يتم إدخال أي كرفان من أصل 60,000 مخصص لإيواء النازحين.

وفيما يتعلق بالمعدات الثقيلة، أوضحت المصادر أن الاحتلال سمح فقط بدخول أربع آليات لرفع الركام واستخراج الجثث، رغم حاجة القطاع إلى 500 آلية لمواكبة الدمار الواسع.

كما شددت المصادر على أن الاحتلال لم يسمح حتى الآن بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة ترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدني، مما يعمّق الأزمة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، يستمر إغلاق شارع الرشيد أمام المركبات، مع استمرار عمليات التفتيش في شارع صلاح الدين، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 22 يومًا التي كانت محددة مسبقًا.

وبحسب المصادر، لم يتم تشغيل محطة الكهرباء في القطاع حتى الآن، كما لم يتم إدخال المعدات والمستلزمات الضرورية لإصلاحها وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، ما يزيد من معاناة السكان في ظل الأوضاع المتدهورة.