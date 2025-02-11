البرش: 118 شهيدا بقطاع غزة منذ سريان التهدئة

ذكرت مصادر فلسطينية طبية رسمية، أن عدد الشهداء برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؛ منذ بدء سريان وقف إطلاق النار والتهدئة، قد ارتفع إلى 118 شهيدًا.

وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، منير البرش، في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي أعداد الشهداء الجدد الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال المباشر وصل لـ 92 شهيدا.

ونوه "البرش" إلى أن 822 مواطنًا أصيبوا بجراح متفاوتة، جراء اعتداءات الاحتلال وخروقاته؛ منذ بدء سريان الهدنة بقطاع غزة في الـ 19 من شهر كانون ثاني/ يناير الماضي.

وأشار إلى ارتقاء شهيدين بسبب مخلفات الاحتلال في قطاع غزة، إلى جانب ارتفاع أعداد الشهداء الذين ارتقوا متأثرين بجراحهم لـ 24؛ بينما وصل إجمالي أعداد الشهداء إلى 118 منذ سريان الهدنة.

ولفت الدكتور منير البرش، النظر إلى أن الطواقم الصحية انتشلت جثامين 641 شهيداً؛ منهم قرابة الـ 197 شهيداً لا يزالون مجهولي الهوية.

وفي وقت سابق اليوم، صرحت وزارة الصحة في التقرير اليومي الذي يرصد عدد شهداء وجرحى العدوان العسكري على القطاع، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي قد ارتفعت إلى 48 ألفًا و219 شهيدًا، بالإضافة لـ 111 ألفًا و665 مصابًا بجروح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وفي تمام الساعة الـ 8:30 من صباح الأحد الموافق 19 يناير/ كانون ثاني 2025، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" حيز التنفيذ؛ بعد 470 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي خلفت آلاف الشهداء والمفقودين والجرحى، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.