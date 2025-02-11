قوات الاحتلال تفجر منزلا في جنين وسط تواصل للاعتداءات بالضفة

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد نضال العامر في مخيم جنين، تزامنا مع تواصل الاعتداءات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فجّرت المنزل المكون من طابقين جنوب شرق مخيم جنين، قرب مسجد الأسير.

وكانت قوات الاحتلال قد سلّمت عائلة الشهيد نضال العامر إخطارا بهدم منزلها يوم الاثنين الماضي.

ويواصل الاحتلال عمليات هدم المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين، وتحديدا في حارات: الألوب والفلوجة والبشر والدمج، وسط تصاعد أعمدة الدخان وسماع دوي انفجارات متلاحقة.

واغتالت قوات خاصة من جيش الاحتلال الشهيد العامر في المنطقة الصناعية بجنين، وذلك في الثالث من شهر تموز/ يوليو الماضي.

في غضون ذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا أصيب بالرصاص الحي بالبطن في بلدة سعير قرب الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منجرة خلال اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس، وسط تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت إلى حي المساكن الشعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين شرق قلقيلية، وهما عمر عادل مراعبة، وجهاد جمال عدوان، خلال وجودهما بالقرب من المدخل الشمالي الرئيسي لبلدة عزون، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل المواطنين شرق محافظة قلقيلية، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قريتي حجة والفندق شرقا، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية بالمنطقة.

وفي الأغوار الشمالية، استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي في قرية بردلة، يعود ملكيته للمواطن باسم عبد الرؤوف صوافطة، وذلك أثناء عمله في مزرعته في القرية.