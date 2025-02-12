 الرئيس المرزوقي للرسالة: لن نقبل برحيل حماس ويجب أن تكون جزءًا من الحل

قال الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي؛ إنه "لا يمكن أن نقبل برحيل حماس؛ "حماس ليست منظمة إرهابية؛ فهي مقاومة وطنية؛ ولها الحق في النضال كما قوى النضال في الجزائر وفيتنام وجنوب افريقيا؛ ويجب أن تكون جزءا من الحل".

وأكدّ المرزوقي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ اليوم التالي هو ما يقرره الغزاويون والفلسطينيون؛ وليس أحد سواهم؛ مضيفا: "حماس تطرح بمسؤولية موقفها حول المشاركة وتشارك الكل الفلسطيني فيه".

وأشار إلى أنّ "حماس طرحت مشاركة القوى العازمة والدافعة عن حرية فلسطين؛ ولم تستأثر الموقف لنفسها فيما تطرحه من إدارة المشهد المتعلق باليوم التالي".

موقف حماس مشرف في السلم والحرب

ووصف الرئيس المرزوقي بالقول :"موقف حماس مشرف في الحرب وفي السلم؛ وهي اليوم تطرح أيضا موقفا تفاوضيا مشرفا في إصرارها على تحقيق مطالب شعبها العادلة".

وأكدّ أن الحركة التي فرضت شروطها في الميان هي التي انتصرت رفقة كل فصائل المقاومة؛ و"سيكتب التاريخ أن هؤلاء كان بمقدورهم أن تفتح لهم عواصم العالم جميعا لو تنازلوا؛ لكنهم بثباتهم كسبوا شعبهم وقضيتهم وتاريخهم ومعهم تاريخ العرب المشرف".