"أبو صفية" من معتقله يطالب بالإفراج عن الكوادر الطبية بسجون الاحتلال

طالب مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، الطبيب حسام أبو صفية، كل العالم أن يطالب بالإفراج عنه وعن كل الكوادر الطبية المعتقلين من كل المستشفيات في قطاع غزة، في ظل خرق الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الذي يجرم الاعتداء على الكوادر الطبية واعتقالهم وعدم توفير الحماية لهم في مناطق الصراع.

وقالت عائلة "أبو صفية"، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، تابعتها "الرسالة نت"، إن المحامي محمد جبارين من مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، تمكن من زيارة مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، ونقل رسالته للعالم حول وضعه الصحي وظروف اعتقاله.

وأكد المحامي "جبارين"، أن الطبيب "أبو صفية"، تعرض لسوء معاملة وتعذيب شديد من قبل جيش الاحتلال في الأيام الأولى من الاعتقال، حيث أُجبر على خلع ملابسه وقُيدت يداه وجلس على حصى مدببة لمدة (5) ساعات تقريباً، وتعرض للضرب بعصاة كهرباء، والضرب على الصدر، وتعرض للإغماء في الزنزانة بسبب شعوره بالاختناق، وتم حجزه داخل زنزانة حجز انفرادي ٢٤ يوم في معتقل سديه تيمان، قبل نقله لسجن عوفر غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وبينت عائلة "أبو صفية" المعتقل لدى الاحتلال الاسرائيلي كرهينة منذ تاريخ 27 ديسمبر/كانون أول 2024، أنه يعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم وتضخم في عظلة للقلب، ولم يجر عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج له، بالرغم من مطالبته لإدارة السجن بذلك.

من جانبه، أكد المحامي "جبارين"، أنه لا يوجد لوائح اتهام ضد مدير مستشفى كمال عدوان، فكل الاتهامات التي وجهت له باطلة ولم يستطع الاحتلال إثباتها بالأدلة، مشيراً إلى أن النيابة العامة الاسرائيلية لم توجه أي قضية ضد "أبو صفية" لعدم وجود أدلة تثبت ادعاءات جيش الاحتلال.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الوحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتي لم تستثنِ الطواقم الطبية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي.